Padre uccide il figlio e si toglie la vita: omicidio-suicidio a San Marco dei Cavoti al culmine di una lite

Tragica morte per padre e figlio, ritrovati ormai senza vita da parte dei carabinieri intervenuti presso la dimora familiare in località Catapano di San Marco dei Cavoti. La detonazione di colpi di arma da fuoco ha allarmato i vicini che hanno allertato i militari, prontamente intervenuti sul posto nel tardo pomeriggio di ieri. Qui i militari hanno trovato dinanzi l’ingresso del caseggiato il corpo senza vita dell’uomo più anziano, il 70enne Franco De Corso, camionista in pensione, devastato in modo ferale da un proiettile alla testa e riverso al suolo in una pozza di sangue.

