Munari "Cassa Colf al fianco di lavoratori domestici e famiglie"

ROMA (ITALPRESS) – Con i ritmi di vita sempre più frenetici e con l'invecchiamento della popolazione cresce sempre di più l'importanza dei lavoratori domestici. Colf, badanti e baby sitter sono centrali nella vita di molte famiglie italiane. Il presidente di Cassa Colf Mauro Munari ne ha parlato con l'Italpress in occasione del Festival del Lavoro di Bologna. "Abbiamo sia prestazioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti che a favore dei datori di lavoro, che nel nostro contratto collettivo sono specificatamente le famiglie – spiega Munari -. Le nostre prestazioni possono essere sia di tipo diretto rimborsuale sia in convenzione. A seguito di un accordo- convenzione sottoscritta con una primaria compagnia assicurativa, in questo caso Unisalute, i singoli iscritti accedono direttamente alle prestazioni assistenziali con gli istituti convenzionati".

04-Lug-23 13:00