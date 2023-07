Mo: Orsini (Fi), ‘a Jenin Israele sta difendendo sicurezza del suo popolo’

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Ancora una volta Israele è costretta a intervenire militarmente per difendere la sicurezza della popolazione civile, oggetto di decine di attentati terroristici provenienti dalla area di Jenin. Questa località, sulla quale l’autorità palestinese non riesce ad avere un effettivo controllo, è diventata una sorta di terra di nessuno dalla quale sono partiti, solo nell’ultimo biennio, oltre cento attacchi che hanno provocato 52 vittime. Attacchi organizzati e finanziati da movimenti terroristi come Hamas e la Jihad islamica”. Così Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri alla Camera, sulle nuove tensioni tra Israele e Palestina degli ultimi giorni.

“Stroncare le attività criminali nel campo profughi di Jenin è nell’interesse non solo di Israele ma della stessa autorità Palestinese e della popolazione civile, che i terroristi usano come scudi umani e che i militari israeliani sono invece come sempre attenti a risparmiare e a tutelare”, spiega ancora il vice presidente della delegazione italiana all’Assemblea parlamentare Nato. “Nel giorno in cui un ennesimo atto criminale a Tel Aviv ha messo in pericolo la vita di tante persone, voglio ribadire ancora una volta il diritto di Israele a garantire la propria sicurezza. E’ una condizione indispensabile per giungere ad un vero processo di pace”, ha concluso il deputato forzista.