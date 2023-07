Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Ancora un attentato in Israele, ancora sangue di vittime innocenti a cui va la nostra piena solidarietà. L’Europa e tutta la comunità internazionale si impegnino per fermare la spirale di violenza e riportare il dialogo in un territorio che da troppo tempo aspetta la pace”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, dopo l’attentato di oggi a Tel Aviv.