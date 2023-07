Mo: Ascari (M5s), ‘no contatti con associazioni che finanziano Hamas’

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Mentre in Cisgiordania si sta verificando quella che, secondo gli osservatori internazionali, è l’operazione militare israeliana ai danni dei palestinesi più intensa degli ultimi 20 anni, le forze di maggioranza non solo si voltano dall’altra parte e fingono di non vedere, ma non perdono neanche occasione per attivare la solita macchina del fango volta a colpire e delegittimare le poche isolate voci di denuncia”. Lo dichiara Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Giustizia, accusata di aver effettuato un viaggio con Mohammad Hannou, fondatore dell’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese che, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbe accusato da Israele di finanziare Hamas.

“Ribadisco ancora una volta che non ho mai avuto legami con associazioni che finanziano Hamas – continua la deputata pentastellata -. L’associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese con cui sono stata in Libano a distribuire viveri, cibi caldi e beni di prima necessità nei campi profughi a oggi non risulta essere coinvolta in alcun procedimento né aver riportato condanne penali. Tutti i contatti che ho avuto con loro sono avvenuti attraverso canali istituzionali e in completa trasparenza”.

Per Ascari, “piuttosto” è “assurdo che di fronte a decine di morti palestinesi, tra cui bambini, e migliaia di persone costrette dall’esercito israeliano a lasciare le proprie case, il governo e il Parlamento italiano tacciano”. E quindi “oggi sono intervenuta in Aula alla Camera per chiedere al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, di riferire su quanto sta accadendo in Cisgiordania e di ricevere i parlamentari e le parlamentari dell’intergruppo per la Pace tra Palestina e Israele. Nessun silenzio è giustificabile di fronte a violazioni dei diritti umani e crimini di guerra”, conclude.