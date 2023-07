Italia-Cile: Mattarella incontra comunità italiana, ‘tra nostri Paesi forti legami umani’

Santiago del Cile, 4 lug. (Adnkronos) – “Sono lietissimo di incontrarvi per esprimervi l’abbraccio dell’Italia, tanto più intenso quanto più distante geograficamente. Ed è un piacere essere in questo splendido luogo, che man mano si è ingrandito come compiti e funzioni, dallo sport, alle attività culturali, ai momenti di incontro”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Santiago la comunità italiana in Cile, presso lo Stadio italiano, storico centro polisportivo dei nostri connazionali, prima appuntamento della Visita ufficiale nel Paese sudamericano, che si protrarrà fino a giovedì prossimo.

“Non posso che essere legato allo Stadio -ha aggiunto il Capo dello Stato- perché l’anno in cui don Dante Lepori lo ha fondato io sono nato, quindi sono coetaneo di questo Stadio, quindi non posso che essere legato a questa istituzione. Ed è un’occasione importante, iniziando questa visita, potervi incontrare in rappresentanza di tanti nostri connazionali che vivono qui in Cile e di tanti cileni di origini italiana”.

“Questo è il legame più forte tra questi nostri Paesi, perchè è un legame di affetto, di vita quotidiana, di intensità di rapporti costanti, che naturalmente rende ancora più forti gli altri legami che vi sono tra Cile e Italia: quello politico, quello culturale, quello economico, tutte dimensioni in cui Cile e Italia sono costantemente in sintonia e che però si basa in maniera molto robusta su questo legame di carattere umano tra i nostri Paesi”.

“Questo luogo -ha detto ancora il Capo dello Stato- è un punto di incontro, di collaborazione, di raccordo che tiene a cuore le origini culturali italiane, che le investe poi nella vita di questo Paese. Questo è un contributo importante in entrambe le direzioni, per l’Italia e per il Cile”.

Per questo -ha concluso Mattarella- vi ringrazio per quanto fate ed è un piacere farvi gli auguri per le vostre attività, farle ai giovani, ai ragazzi, ai bambini. Questo è un segno di sport, una palestra che invita alla collaborazione rispetto agli altri, all’incontro e quindi è significativo al massimo questo contributo all’attività sportiva che lo Stadio compie. Ma gli auguri sono per tutto quanto fate, per la vostra attività, per la vostra vita quotidiana. Grazie per quanto fate e per come esprimete lo spirito dell’Italia in questo Paese”.

La visita del Capo dello Stato proseguirà con una sosta alla Stazione della Compagnia italiana dei Vigili del Fuoco, quindi l’omaggio al Museo della Memoria e dei diritti umani. Poi l’appuntamento più importante, l’incontro con il Presidente del Cile Gabriel Boric, quando in Italia sarà già tarda serata.

Sarà l’occasione per approfondire lo stato dei rapporti bilaterali e i principali temi dell’agenda internazionale, con il Cile che ha sempre dimostrato, anche differenziandosi rispetto ad altre Nazioni del Continente, posizioni pragmatiche e poco inclini al populismo e soprattutto un ancoraggio a principi e valori democratici, come dimostra il sostegno senza titubanze all’Ucraina.

Sul tavolo anche la necessità di intensificare i rapporti tra Sudamerica e Unione europea, dopo il recente viaggio in Cile della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e in vista del Vertice tra Ue e Celac (la Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi) che si terrà a metà luglio a Bruxelles.