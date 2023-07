Governo, Salvini "Va avanti per 5 anni e più"

ROMA (ITALPRESS) – "Discussioni sulle alleanze in Europa? Il governo italiano non c'entra nulla, non è in discussione, la politica europea non c'entra nulla. Piacerebbe a qualche giornale, a Conte, alla Schlein, ma il governo italiano va avanti non solo cinque anni, ma di più". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite di "Radio anch'io" su Rai Radio 1.

"Il dibattito politico appassiona i giornali, io ho fatto una riflessione normale: in Italia c'è un governo di centrodestra, sta lavorando bene e gli italiani stanno apprezzando. Ho chiesto agli alleati facciamo la stessa formula di centrodestra unito anche in Europa, l'anno prossimo si vota in Europa. Cosa vuol dire partiti anti eruopei? Che vuol dire sovranisti?", ha aggiunto riferendosi a quanto affermato dal collega di governo Tajani. "Sull'immigrazione l'Europa non muove un dito da decenni. Perchè non vogliamo riproporre a livello europeo il governo che in Italia, in otto mesi, ha fatto tanto", ha concluso.

