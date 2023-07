“Finalmente!”, ha commentato il consigliere comunale Antonio Capuano, nel salutare l’avvio dell’operatività della Fondazione “Benevento Città Spettacolo”. Lui, in quel luglio di vent’anni fa c’era già ma, nella sostanza, in questo lasso di tempo l’ente è rimasto praticamente ingessato, poteva limitarsi al solo acquisto di beni (uno per tutti, l’albero di Natale situato a piazza IV Novembre). Da ieri, dopo il placet del consiglio alle proposte di modifica del regolamento, ecco la “piccola svolta”, come l’ha definita il sindaco Mastella. Una “Fondazione di partecipazione”, aggiungerà poi l’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini.

