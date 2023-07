Elezioni: Roscani (Fdi), ‘governo Meloni restituisce diritto di voto ai fuori sede’

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Oggi, finalmente l’Italia fa un balzo in avanti allineandosi agli altri paesi europei rispetto ai quali, in questa materia, era rimasta fanalino di coda. Con il voto favorevole del Parlamento alla delega al governo si va nella giusta direzione per restituire a quasi 5 milioni di persone la possibilità di tornare a votare. Si tratta per lo più di giovani tra i 18 e i 35 anni che vivono fuori casa e che, per ragioni economiche o lavorative, negli anni hanno dovuto rinunciare a votare perché non riuscivano a tornare nel proprio comune di residenza. Con questa delega si abbatte, quindi, l’astensionismo involontario e si restituisce il diritto-dovere di partecipare attivamente alla vita democratica”. Lo ha dichiarato Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù nazionale annunciando alla Camera il voto favorevole del suo gruppo alla legge delega in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza.

“In questi mesi ci siamo sentiti dire che non volevamo approvare questa legge perché temevamo il voto dei giovani. Ma a noi il voto non ha mai fatto paura. Qualcuno ha ricordato che proprio un ministro della Gioventù di qualche governo fa, una giovanissima Giorgia Meloni, fu tra i primi, agli albori del dibattito su questo tema, a esprimersi a favore del voto ai fuori sede. Dopo decenni di chiacchiere e giri a vuoto su questo punto è dovuto arrivare il governo del presidente Giorgia Meloni per far diventare quelle chiacchiere realtà. Ci dispiace solo che le opposizioni al posto di votare a favore della delega oggi si astengano”, ha concluso il deputato.