Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Primo via libera della Camera -con 159 sì, nessun voto contrario e 84 astenuti- alla proposta di legge che ‘delega al governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura’.