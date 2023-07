Elezioni: Benigni (Fi), ‘colmiamo un ritardo di anni sul voto fuori sede’

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Finalmente anche l’Italia si doterà di una legge che permetterà di votare ai cittadini che per motivi di studio, di salute o di lavoro si trovano al di fuori dal proprio comune di residenza. Colmiamo un ritardo di anni. Quello licenziato oggi dalla Camera anche grazie all’impegno e al sostegno di Forza Italia è un provvedimento fondamentale per combattere l’astensione e favorire la partecipazione democratica, che consentirà di riportare alle urne milioni di elettori”. Lo ha scritto in una nota Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e coordinatore di Forza Italia Giovani.

“Per lo più si tratta di studenti o giovani lavoratori, costretti a lunghi e costosi spostamenti per esercitare quello che è un loro diritto, a cui spesso rinunciano – ha spiegato il deputato forzista -. Intanto rimoduliamo le tariffe per rendere meno costosi i rientri al seggio naturale, annullando i costi di trasporto”. “Oggi – ha aggiunto – diamo al governo un mandato forte affinché predisponga un sistema che possa garantire a tutti i cittadini fuorisede un voto sicuro, segreto, libero”.

“Ancora una volta – ha concluso – la maggioranza di centrodestra si dimostra unita nel difendere gli interessi e i diritti dei cittadini e pronta a dare risposte concrete”.