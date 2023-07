Chiusura ponte San Nicola, c’è il piano traffico

Predisposto per la giornata odierna, con la chiusura del ponte ‘San Nicola’ dalle 7, il piano traffico per attutire i disagi inevitabili connessi alla chiusura di un’infrastruttura nodale per collegare rione Capodimonte, ma anche la 90 bis con il centro della città, uno snodo interconnessione flussi veicolari strategico, ma che resterà chiuso fino a settembre per un necessario intervento potenziamento infrastrutturale, per intervenire in modo preventivo su fattori degrado del cemento precompresso, il modulo tecnologico prediletto dall’ingegnere Riccardo Morandi, utile per dare ai ponti forma slanciata ed essenziale, ma sottoposto a degrado più rapido rispetto ad altre soluzioni tecnologiche poi divenute prevalenti dagli anni Settanta in poi del Novecento.

