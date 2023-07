E’ (quasi) tutto pronto per il lancio della campagna abbonamenti del Benevento Calcio. Già nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’annuncio: si attende il via libera del presidente Vigorito che in questi giorni si confronterà con i propri collaboratori per definire gli ultimi dettagli. Salvo rinvii, lo start sarà fissato per l’inizio della prossima settimana.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia