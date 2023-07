La settimana degli annunci in casa Benevento è iniziata con l’ufficialità dell’arrivo di Matteo Andreoletti in panchina. Cosa nota da tempo, visto che il tecnico lombardo aveva firmato l’accordo preliminare già un mese fa, ma il sodalizio sannita ha voluto attendere la naturale scadenza del contratto che lo legava alla Pro Sesto, per mettere il sigillo dell’ufficialità sul suo arrivo sulla panchina della Strega.

