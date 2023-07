“Mai nella città si era vista tanta qualificazione sul piano degli interventi prodotti. Solo chi non vuol vedere non li vede, non c’è nulla da fare”. Il civico consesso si apprestava a licenziare il Documento unico di programmazione, quando il sindaco Mastella ha pensato di togliersi qualche sassolino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia