Ue: Faraone (Az-Iv), ‘Meloni parla di sovranità? Vive in una realtà parallela’

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Meloni al Consiglio europeo di qualche giorno fa è stata mandata a mediare, senza successo, con Ungheria e Polonia sulla gestione dei migranti. Si è trovata davanti due amici sovranisti, nemici del suo Paese. Poi arriva in Italia e alla platea di Assolombarda farnetica di ‘un approccio congiunto per una Unione europea che oggi inizia a parlare nientemeno che di sovranità, cosa impensabile qualche mese fa'”. Così, su Twitter, Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva.

“Vive in una sorta di realtà parallela, subisce ogni giorno una trasformazione, dagli anni d’opposizione a quelli di governo e pensa invece che tutto intorno a lei stia cambiando e più evade dalla realtà, più diventa prigioniera della sua immaginazione”, ha concluso il deputato di Italia viva.