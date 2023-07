Pallavolo: ufficiale il calendario delle Finals di Nations League, Italia-Turchia il 13 luglio

Arlington, 3 lug. – (Adnkronos) – Ufficializzato il calendario delle Finals di Volleyball Nations League che si disputeranno ad Arlington (Usa) dal 12 al 17 luglio. L’Italia scenderà in campo il 13 luglio alle ore 21 italiane contro la Turchia nella sfida valida per i quarti di finale. Ad attendere Italia o Turchia, in semifinale, ci sarà la vincente di Usa-Giappone (13 luglio alle ore 2:30 italiane). Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale: 12 luglio alle ore 23: Polonia-Germania; 13 luglio alle ore 2:30: Usa-Giappone; 13 luglio alle ore 17:30: Brasile-Cina; 13 luglio alle ore 21: Italia-Turchia.