Ordine psicologi Toscana patrocina Pride regionale: “No discriminazioni”

(Adnkronos) – “Contro ogni discriminazione, per i diritti di tutte e tutti”. La presidente degli Psicologi della Toscana, Maria Antonietta Gulino, annuncia così il patrocinio dell’Ordine al Toscana Pride in programma sabato 8 luglio a Firenze. Pronti striscioni, bandiere e 400 magliette che gli psicologi indosseranno durante la manifestazione. Sulle t-shirt comparirà l’articolo 4 del codice deontologico dell’Ordine contro ogni pregiudizio e discriminazione. L’articolo 4 recita testualmente: “Nell’esercizio della professione, la/o psicologa/o non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità”.

“L’Ordine degli Psicologi già da tempo è impegnato a promuovere una cultura inclusiva di uguaglianza e pari diritti per tutte le persone Lgbtqi+ (lesbico, gay, bisessuale e bi+, trans, queer, intersex e asessuale) – ricorda la presidente Gulino -. In Italia non abbiamo ancora una legge contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sulla misoginia. Scenderemo in piazza per non restare indifferenti e manifestare il nostro dissenso contro ogni cultura dell’odio”.