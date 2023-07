Meteo: in Lombardia inizio di settimana caratterizzato da variabilità

Milano, 3 lug.(Adnkronos) – In Lombardia inizio di settimana caratterizzato da variabilità, per via di un flusso in quota occidentale umido ed instabile, con piccoli disturbi del campo pressorio che facilitano ingressi di aria più fresca di origine settentrionale, soprattutto sui rilievi alpini e prealpini.

Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia, per oggi e domani sulla regione insisterà una nuvolosità irregolare, con rovesci e temporali tra tarda mattina e pomeriggio su Alpi e Prealpi, in discesa verso la pianura in serata, ove poi tendono a persistere nel corso della notte e ad esaurirsi prima dell’alba.

Giovedì è possibile un temporaneo peggioramento, che potrebbe interessare il Nord Italia in maniera relativamente marginale, ma la previsione è ancora abbastanza incerta. Da venerdì è probabile una rimonta altopressoria, con associato tempo più stabile ed asciutto ed un sensibile aumento delle temperature.