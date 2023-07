Matteotti: Bicchielli (Noi moderati), ‘martire politica, grazie a lui viviamo in democrazia’

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Matteotti è stato sicuramente un martire della politica, un uomo che si è sacrificato per la libertà, fu un vero servitore delle Istituzioni… grazie al suo sacrificio viviamo in una democrazia liberale. Era un eroe civico. Sapeva benissimo che il suo atteggiamento lo avrebbe portato alla morte”. Lo ha detto il deputato di ‘Noi Moderati’, Pino Bicchielli, parlando alla Camera in occasione della discussione generale della pdl sulle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.