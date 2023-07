Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “La politica dei semiconduttori si inserisce in un piano più ampio, volto a rendere l’Italia competitiva in settori ad alto contenuto tecnologico. Il ramo Hi Tech deve attrarre imprese dall’estero ed evitare la fuga di quelle che operano in Italia”. Su questo fronte, il governo lavora per “varare a breve un Chips Act italiano”. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’Assemblea generale di Assolombarda.