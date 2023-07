Buona parte dei fondi disponibili per il recupero delle liste di attesa non sono stati spesi in gran parte delle aziende sanitarie pubbliche della Campania. Non fa eccezione il ‘San Pio’ di Benevento. Stiamo parlando di fondi devoluti dal Governo centrale e in via intermediaria alle Aziende sanitarie locali e ospedaliere dalla Direzione generale Sanità della Regione, per recuperare i ritardi maturati a causa dell’emergenza Covid dal 2020 al 2022. Stringendo lo sguardo al beneventano, si registrano risorse non completamente impiegate né presso l’Asl Benevento e tantomeno al ‘San Pio’, ma è soprattutto l’ospedale a venirne fuori male.

