Fi: Consiglio nazionale il 15 alle 9.45, a odg ‘riconoscimento ruolo Berlusconi in statuto’

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Il Consiglio nazionale del 15 luglio, annunciato oggi dal numero due di Fi Antonio Tajani, si terrà all 9.45 presso l’Hotel Parco dei Principi di Roma. All’ordine del giorno, si legge nella lettera di convocazione inviata oggi ai membri dell’organismo direttivo dal neo commissario amministratore nazionale, Fabio Roscioli, figurano 5 punti. Il primo: il ”riconoscimento dl ruolo di Silvio Berlusconi nello statuto”. Il secondo: ‘illustrazione del documento politico programmatico elaborato in seno al Comitato di presidenza’. Il terzo: ‘l’elezione dl Presidente ai sensi dell’articolo 19, ultimo comma, dello statuto’. Il quarto: ‘elezione dell’amministratore nazionale’. Infine, il quinto punto: ‘elezione dl collegio dei probiviri’.

Roscioli ricorda che ”per partecipare e votare al Consiglio nazionale”, chiamato a eleggere chi dovrà traghettare il partito fino al Congresso nazionale (in pole c’è Tajani), ”occorre essere in regola con il tesseramento 2023”.