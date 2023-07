Festival, Timpone (dir. artist.): “XV edizione Marateale è più green e giovane”

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Quest’anno il festival cinematografico Marateale, giunto alla sua quindicesima edizione, sarà ancora più giovane e green. Maratea è una città di mare da sempre molto attenta alla salvaguardia delle bellezze naturali che la circondano. Siamo contenti di promuovere la tutela dell’ambiente da una parte ed il coinvolgimento dei giovani dall’altra. Proprio questi ultimi, infatti, si sono adoperati nelle diverse fasi del progetto: numerosi studenti delle scuole della Basilicata hanno svolto le ore dell’alternanza scuola lavoro preparando quanto necessario per il festival, nei giorni delle proiezioni saranno presenti duecento ragazzi del servizio civile regionale e, infine, un giovane attore emergente verrà premiato a conclusione della kermesse”. Lo ha detto il direttore artistico del festival cinematografico Marateale, Nicola Timpone, a margine della conferenza stampa di presentazione della rassegna cinematografica che dal 25 al 29 luglio animerà la città che si affaccia sul golfo di Policastro.

Cominciata sulla carrozza 2 del treno Frecciarossa di Trenitalia partito da Roma e conclusasi alla stazione di Maratea, la presentazione itinerante del festival è stata l’occasione per sottolineare l’importanza della partnership tra il Marateale e Trenitalia Frecciarossa: “Da tre anni l’appuntamento a Maratea è facilmente raggiungibile grazie alla longeva collaborazione con Trenitalia Frecciarossa, che ha fatto tantissimo per la promozione dell’Italia e, in questo caso, della Basilicata e di Maratea” ha concluso Timpone.