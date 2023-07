Milano, 3 lug. – (Adnkronos) – La Lega Serie A ha deciso di non accettare le offerte presentate dai broadcaster per i diritti TV del campionato di Serie A a partire dalla stagione 2024-25. È terminata da pochi minuti l’Assemblea odierna nella sede di via Ippolito Rosellini: al momento i venti club coinvolti hanno deciso di estendere le trattative private. Il prossimo appuntamento, da confermare, è fissato per il 14 luglio.