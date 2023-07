Calcio: Gravina, ‘ottimo rapporto con la Roma ma le regole vanno rispettate’

Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – “La nostra federazione con la Roma ha un legame splendido e quando ci confrontiamo non parliamo mai di arbitri. Esistono delle regole e vanno rispettate. Non è un bel vedere, da qualunque parte la si voglia giudicare, la continua aggressione al quarto uomo per un fallo laterale”. Lo dice il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, nel corso della conferenza stampa in cui sono state svelate le nomine degli organi tecnici nazionali dell’Aia.

Commentando il comportamento della panchina giallorossa durante l’anno ha poi aggiunto:”Il problema è di educazione. Se vogliamo vivere in una società civile l’educazione è fondamentale -sottolinea il numero uno del calcio italiano-. Se poi si sente invocare di società che si devono scegliere l’arbitro allora non ci siamo”.

“Gli arbitri sono la spina dorsale del calcio italiano, sono una categoria che ha sempre dimostrato grande vitalità e coerenza nella capacità di ispirarsi ai valori etici del nostro movimento. L’unica cosa su cui non ci sarà mai dialogo sarà la maleducazione e l’offesa perché noi siamo persone educate con tanti ragazzi che con la loro disponibilità permettono a questo mondo di andare avanti”, conclude Gravina.