In attesa della proroga ufficiale, che si prevede entro metà luglio, scatta la proroga tacita, ovviamente da ratificare: in base alla delibera numero 34 adottata dal consiglio comunale di Benevento in data 29 giugno 2022, la Gesesa ha garantito la gestione del servizio idrico integrato e di manutenzione degli impianti di acqua potabile, fognatura e depurazione nel territorio comunale, sino alla data di ieri l’altro, 1° luglio.

