Tennis: Musetti, ‘ho delle buone sensazioni, sto imparando a conoscere l’erba’

Londra, 2 lug. – (Adnkronos) – “Ho delle buone sensazioni su erba, sto conoscendo meglio la superficie. Ho giocato più match e questo mi ha dato fiducia. Le condizioni non sono velocissime come Stoccarda, questo può aiutarmi”. Così Lorenzo Musetti, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del torneo di Wimbledon, dove parte come 14° favorito del seeding. “Quest’anno ho preso casa a Londra per il torneo e potremo cucinare, spero che la cucina italiana possa portarmi fortuna”, aggiunge il 21enne toscano.