Tennis: Berrettini, ‘anno maledetto ma a Wimbledon sono felice’

Londra, 2 lug. – (Adnkronos) – “Lo spirito è buono, nonostante sia un anno maledetto. Wimbledon mi mette allegria per quanto ho vissuto. Nonostante non mi senta al 100%, volevo essere qui e sono felice. Arrivo a Wimbledon senza aspettative, ma la voglia c’è”. Lo dice Matteo Berrettini, al microfono di Sky Sport, alla vigilia del torneo di Wimbledon, dove è stato finalista due anni fa battuto dal serbo Novak Djokovic. Berrettini sfiderà al primo turno Lorenzo Sonego in un derby italiano. “È il mio miglior amico, sono orgoglioso del cammino che abbiamo fatto. Sarà un match difficile”.