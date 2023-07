Francia, Crosetto "Siamo vicini, problema è di tutti

ROMA (ITALPRESS) – "Siamo vicini al governo francese e ci auguriamo che le proteste si plachino. Non è accettabile la violenza che si sta consumando in questi giorni e che sta colpendo non solo la Francia ma molti cittadini francesi. C'è una Europa dei mercati, un'Europa dei popoli che lavora per far sì che nessuno venga lasciato indietro. Quindi quello che sta succedendo non può essere un problema solo francese ma di tutti. Non lasciamo la Francia da sola". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine di Fenix, la festa giovanile di Fratelli d'Italia. "Ogni governo deve difendere la propria Nazione, il lavoro di Meloni sta venendo apprezzato in Europa, sono certo che tra poco tutti ci verranno dietro", ha aggiunto.

02-Lug-23 14:04