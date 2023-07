Calcio: Szoboszlai, ‘felice di essere al Liverpool, club perfetto per fare il passo successivo’

Liverpool, 2 lug. – (Adnkronos) – “È davvero molto bello, non vedo l’ora di conoscere meglio tutti. Sono qui, sono felice e non vedo l’ora di iniziare. Il Liverpool è un club davvero storico, ha ottimi giocatori e un buon allenatore. Per me è stato perfetto fare il passo successivo in un club come questo. I tifosi, lo stadio, tutto è davvero bello qui”. Queste le prime parole di Dominik Szoboszlai da giocatore del Liverpool. I Reds hanno pagato al Lipsia la clausola rescissoria da 70 milioni. Szoboszlai ha poi voluto mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Non vedo l’ora di vedervi allo stadio, farò del mio meglio”.