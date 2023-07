Tennis: Wimbledon, per Sinner e Musetti esordio facile, bookie quotano il titolo dell’altoatesino

Londra, 1 lug. – (Adnkronos) – Jannik Sinner si prepara a un primo turno sulla carta semplice a Wimbledon, che lo vedrà di fronte a Juan Manuel Cerundolo. Oltre a prendere confidenza con il torneo, l’obiettivo dell’altoatesino sarà quello di chiudere rapidamente la faccenda e risparmiare energie per i prossimi turni. I betting analyst di Sisal, infatti, offrono a 1,28 il successo dell’azzurro in tre set, mentre una vittoria in quattro parziali vale 4,50 la posta. Un successo quindi scontato per Sinner, offerto a 1,02 su Stanleybet.it, mentre l’impresa dell’argentino paga 11 volte la posta.

Anche per Lorenzo Musetti si prospetta un esordio semplice contro Juan Pablo Varillas: la vittoria del classe 2002 di Carrara si gioca a 1,04 su Planetwin365, contro quella del peruviano a 10. Nel set betting, il 3-0 in favore dell’italiano è in pole a 1,55, seguito dal 3-1 a 4,34. Nelle quote per la vittoria del torneo, Sinner è visto a 17. Il grande favorito è Novak Djokovic a 1,60, davanti a Carlos Alcaraz a 4,25 e Daniil Medvedev a 14.