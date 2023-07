Tennis: Wimbledon, esordio sul campo centrale per Sinner

Londra, 1 lug. – (Adnkronos) – Sarà il campo Centrale il teatro dell’esordio a Wimbledon di Jannik Sinner. L’altoatesino, testa di serie numero 8 del torneo, debutterà lunedì sul palcoscenico più importante dell’All England Club contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore del n. 19 al mondo Francisco. Gli organizzatori dei Championships hanno già svelato l’ordine di gioco di lunedì che prevede l’apertura sul Centrale, come di consueto, con il campione in carica. Djokovic, dunque, aprirà il programma contro Pedro Cachin, a seguire il match femminile tra Venus Williams ed Elina Svitolina e il match di Sinner in chiusura. Tra gli altri italiani, invece, giocherà lunedì anche Lorenzo Musetti contro il peruviano Juan Pablo Varillas, appena al terzo match in carriera su erba. Al femminile, infine, debutteranno Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini.