Tra le altre opere imminenti figurano i lavori di messa in sicurezza di via Bosco Lucarelli, via Fontanaisi e via Barraccone (un milione di euro). In particolare in via Bosco Lucarelli saranno installati dossi artificiali e costruita una rotatoria con illuminazione all’altezza del bivio con via Fontanaisi. Il rifacimento stradale con mitigazione del rischio idrogeologico è atteso anche in via Baldassarre, via Toppa, via Valloncello e via Santoriello (450mila euro).

