Meteo: in Lombardia weekend con poca nuvolosità, da lunedì nuova perturbazione

Milano, 1 lug.(Adnkronos) – Weekend con condizioni meteo sostanzialmente stabili in Lombardia. Sabato e domenica il cielo subirà schiarite alternate ad episodi di maggior copertura e temperature che tornano a crescere; possibile qualche precipitazione, per lo più circoscritta ai rilievi, salvo la possibilità di qualche discesa serale di rovesci sull’alta pianura, specie orientale. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia per le prossime ore.

L’inizio della prossima settimana vedrà una nuova perturbazione che, da metà giornata di lunedì, tende a portare instabilità, con possibilità di precipitazioni diffuse soprattutto martedì. Successivamente si tornerà a condizioni più stabili.