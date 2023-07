Lavoro, consulenti: i vincitori della ‘Run 4 Job 2023’

Bologna, 1 lug. (Adnkronos/Labitalia) – I consulenti del lavoro corrono. L’occasione la ‘Run 4 Job 2023′ organizzata in occasione del Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi.

Un percorso ad anello su sterrato erboso, di circa 7,5 km ha forgiato i consulenti del lavoro amanti dello sport. Ad aggiudicarsi il 1° posto nella classifica maschile Simone Long, consulente del Lavoro di Torino; al 2° posto Alessandro Bati, consulente del lavoro di Prato e al 3° posto Graziano Gentili, consulente del lavoro di Milano. Vincitrici per la classifica femminile Nicol Ranzato, consulente di Padova; al 2°posto Silvia Bradaschia di Udine e al 3° posto Rosaria Calvaruso di Roma. I vincitori sono stati premiati dal presidente del Consiglio nazionale dell’ordine, Rosario De Luca.

Tra i partecipanti alla gara, organizzata dal consiglio provinciale di Bologna, in collaborazione con il Centro sportivo italiano (Csi) anche l’assessore allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi.