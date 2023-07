Imprese: sfide e priorità al centro assemblea Assolombarda, attesa per Meloni

Milano, 1 lug. (Adnkronos) – Weekend di grande fermento in vista dell’assemblea generale di Assolombarda che si terrà lunedì prossimo, 3 luglio, a Milano. Imprenditori e operatori economici stanno lavorando senza sosta per preparare l’appuntamento che fornirà l’occasione di un confronto sulle sfide e sulle priorità del territorio e delle imprese nel contesto locale, nazionale ed europeo e anche per tracciare un primo bilancio dei cambiamenti impressi dal governo di Giorgia Meloni.

Dal quartier generale di Assolombarda c’è estremo riserbo e non trapela alcuna anticipazione, ma quello di lunedì è certamente un momento molto atteso dagli imprenditori che, dopo aver accolto con interesse e curiosità la premier a Cernobbio, lo scorso settembre, prima delle elezioni che la videro trionfare e diventare la prima donna presidente del Consiglio italiana, ora hanno diverso materiale su cui lavorare.

L’assemblea, che si terrà nei locali di Camozzi Group, scelti non a caso, ma perché, spiega una nota di Assolombarda, sede di una delle più innovative realtà industriali di Milano, prenderà il via alle 11, quando il presidente di Assolombarda Alessandro Spada aprirà ufficialmente i lavori. All’evento prenderanno parte anche il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala, oltre a nomi di primo piano del mondo imprenditoriale. Previsto anche un video intervento di Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno e, ovviamente, la partecipazione di Giorgia Meloni.