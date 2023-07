F1: Sainz, ‘3° posto buon risultato, voglio punti anche domani’

Spielberg, 1 lug. – (Adnkronos) – “Oggi c’erano condizioni difficili. Era la prima volta che andavamo in pista con le intermedie e non si sa mai cosa aspettarti dal bilanciamento in questo tipo di pista. Non è mai semplice ma il bilanciamento era discreto, ho faticato un po’ nelle curve ad alta velocità ad inizio gara ma poi sono riuscito a recuperare il passo. Ero abbastanza vicino a Checo, ma le Red Bull erano più veloci di noi”. Queste le parole di Carlos Sainz dopo il 3° posto nella gara sprint del Gp d’Austria alle spalle dei due piloti della Red Bull Max Verstappen e Sergio ‘Checo’ Perez. “Loro erano più veloci, poi a metà gara dopo aver passato Hulkenberg sentivo più fiducia e la pista si stava asciugando. Ma non sono riuscito a ad avvicinarmi abbastanza a Checo. Comunque è un buon risultato, cercheremo di portarci a casa dei punti anche domani”, aggiunge il pilota spagnolo della Ferrari.