Cracovia 2023: tiro a segno, bronzo degli azzurri nella prova a squadre di pistola 25 metri

Cracovia, 1 lug. – (Adnkronos) – Settima medaglia dal tiro a segno per l’Italia Team ai Giochi Europei di Cracovia. Il terzetto composto da Riccardo Mazzetti, Andrea Morassut e Massimo Spinella ha conquistato il bronzo nella prova a squadre di pistola 25 metri semiautomatica. Gli azzurri, reduci dal quarto miglior punteggio al termine delle due tranches di qualifica, nella finale per il podio hanno avuto la meglio nei confronti dell’Ucraina. I nostri tiratori sono riusciti a costruirsi un vantaggio consistente già nelle prime serie per poi chiudere in proprio favore la contesa con un netto 16-4.