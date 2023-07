Cracovia 2023: judo, Italia conquista la medaglia di bronzo nel mixed team

Cracovia, 1 lug. – (Adnkronos) – C’è anche l’Italia sul podio nel mixed team di judo ai Giochi Europei di Cracovia. La squadra azzurra composta da Odette Giuffrida, Thauany Capanni Dias, Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin, Asya Tavano, Edoardo Mella, Christian Parlati, Nicholas Mungai, Kwadjo Anani e Gennaro Pirelli (foto European Games Kraków-Małopolska 2023) ha conquistato la medaglia di bronzo. Gli azzurri hanno iniziato il loro percorso alla Krynica-Zdroj Arena infliggendo un secco 4-0 alla Romania negli ottavi di finale. Nei quarti, invece, il successo per 4-3 contro la Francia, arresasi soltanto al termine dello spareggio. Proprio il settimo match ha condannato l’Italia nel penultimo atto, perso con lo score di 4-3 contro la Georgia. I nostri judoki, tuttavia, non si sono scomposti e nella finale per il podio non hanno lasciato scampo al Portogallo (4-0). La medaglia d’oro è andata alla formazione georgiana, che nell’ultimo atto ha avuto la meglio per 4-1 sulla Germania.