Corso Garibaldi, tornano in funzione le fontane

“Le fontane di Corso Garibaldi a Benevento tornano a funzionare. Abbiamo provveduto a riattivarle, dopo che sono state sottoposte anche ad un’operazione di pulizia. Come si ricorderà le fontane erano state spente per una decisione inerente a politiche di spending review: purtroppo per via dei costi dell’energia, ancora elevatissimi, non potremo riattivare tutte quelle presenti in città, e abbiamo optato per quelle di Corso Garibaldi per l’importanza che riveste per Benevento”. Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa. Da ieri mattina riattivate le fontane della via magistrale della città, quella di maggiore richiamo turistico, anche per il riconoscimento Unesco del complesso di Santa Sofia.

