Ue: Foti, ‘senza Meloni in Europa ci scambierebbero per guitti’

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “I problemi delle opposizioni sono evidenti. Ieri si parlava delle missioni internazionali e, faccio una battuta, questo presunto ‘campo largo’ a me è parso un camposanto. Mi pare che le opposizioni abbiano votato d’intesa solo su un paio di punti su una trentina. Il Pd vota diverso dai 5 stelle che votano diversamente dai Verdi. E poi Italia viva che vota più con il Governo che con l’opposizione. Che dire: meno male che Meloni c’è. Diversamente, in Europa ci scambierebbero per dei guitti”. Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, intervistato dal ‘Corriere della Sera’.