Tennis: Wimbledon, derby Berrettini-Sonego e Sinner-Cerundolo al 1° turno

Londra, 30 giu. – (Adnkronos) – Saranno 6 gli italiani protagonisti sull’erba inglese. Subito un derby in programma, con Matteo Berrettini – fermato negli ultimi tempi da vari acciacchi fisici e alla ricerca di quella forma che gli permise di arrivare fino alla finale appena due anni fa – che se la vedrà con Lorenzo Sonego. Entrambi sono nella parte alta del tabellone (la stessa di Carlos Alcaraz, possibile avversario agli ottavi) e chi passa se la vedrà probabilmente contro l’australiano Alex De Minaur. Prima del n°1 al mondo possibile l’incontro con Alexander Zverev al terzo turno. Marco Cecchinato incrocierà il cileno Nicolas Jarry, il debuttante Matteo Arnaldi sarà opposto a Roberto Carballes Baena: se si qualifica si troverebbe Holger Rune al turno successivo.

Nella parte bassa del tabellone Jannik Sinner (testa di serie n.8) affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore del più conosciuto Francisco). In caso di terzo turno ci sarà forse Daniel Evans, agli ottavi probabile sfida a Taylor Fritz e ai quarti potrebbe incrociare Casper Ruud. Più tosto il sorteggio di Lorenzo Musetti (teste di serie n.14), chiamato all’esordio contro Juan Pablo Varillas: per lui si prospetta un secondo turno contro John Isner, un terzo contro il polacco Hubert Hurkacz, mentre agli ottavi probabile il match contro Novak Djokovic.