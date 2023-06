Sentenze appalti per Vitulanese e Fortorina, istanza di Abbamonte: “Il Tar le correggerà”

Tutti cantano vittoria, ma non è finita. E’ già calendarizzata al Tar per il prossimo mercoledì 5 luglio, la Camera di consiglio per la “correzione dell’errore materiale”: “Le conclusioni delle due sentenze – afferma l’avvocato Andrea Abbamonte, che rappresenta Ance ed imprese contro la Rocca dei Rettori – risultano in contrasto con quanto riportato nelle motivazioni, il che ci ha indotti ad inoltrare richiesta di correzione”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia