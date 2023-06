Ponte San Nicola, dal 4 luglio scatta la chiusura: necessari interventi di consolidamento

“Abbiamo difficoltà per il nostro ponte “Morandi”, ha bisogno di un consolidamento. All’interno ci sono elementi critici per umidità. Necessario l’intervento. Sarà chiuso dal 4 luglio al 30 settembre. Il clima è cambiato, con eventi estremi frequenti. Bisogna fare dei sacrifici. Da ottobre il ponte sarà aperto a senso unico alternato”. Così il sindaco Clemente Mastella, in relazione alla chiusura del ponte ‘San Nicola’ sull’omonimo torrente, che sarà chiuso per un intervento consolidamento necessario per garantirne la piena sicurezza statica e funzionale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia