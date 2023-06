Il Benevento sta lavorando anche per il terzo innesto, quel Biagio Meccariello che rappresenterebbe rinforzo ideale per la retroguardia della Strega. La trattativa è a buon punto: il club di via Santa Colomba ha in mano il sì del difensore originario di Airola (pronto un contratto fino al 30 giugno 2025) e lavora ai fianchi della Spal per ridurne le pretese economiche.

