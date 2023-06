Lombardia: Rosati (Avs), ‘immobili demaniali inutilizzati per creare studentati pubblici’

Milano, 30 giu.(Adnkronos) – Onorio Rosati, consigliere di Alleanza Verdi Sinistra in Regione Lombardia, ha presentato come primo firmatario una mozione sull’utilizzo sul territorio regionale degli immobili demaniali inutilizzati per la realizzazione di studentati pubblici. Il documento verrà discusso nella prossima riunione di Consiglio regionale, in programma il 4 luglio.

La mozione, firmata insieme al consigliere regionale dem Paolo Romano, ha preso forma nei giorni scorsi dopo che lo scorso mercoledì 21 giugno, Ilaria Lamera, la prima studentessa che ha fatto partire le proteste in tenda in tutta Italia, ha chiesto, attraverso una conferenza stampa, la conversione in studentato pubblico del complesso dell’ospedale militare di Baggio. Questo complesso pubblico, di proprietà del demanio, è sito nel Municipio 7 del Comune di Milano, in prossimità della fermata M1 Inganni e composto da numerose palazzine molte delle quali risultano ad oggi sottoutilizzate o inutilizzate.

Il caro-affitti per studentesse e studenti, ha evidenziato il consigliere, è un problema percepito da tutte le città universitarie d’Italia, come evidente dalle proteste di studentesse e studenti nate a Milano a inizio maggio 2023 e propagatesi nei giorni successivi in quasi tutte le città con sedi universitarie in Italia. In queste proteste le studentesse e gli studenti hanno manifestato pubblicamente dormendo in tenda per denunciare un modello che, tra affitti in continua crescita e i limiti strutturali del sistema di diritto allo studio italiano, ha reso economicamente insostenibile il percorso di studi per i redditi medi e bassi, di fatto negando il diritto allo studio sancito dall’articolo 34 della Costituzione Italiana. In Regione Lombardia sono presenti 5.211 posti-alloggio disponibili per studenti a fronte di 123.184 studenti fuori provincia, con una copertura del 4,23% inferiore alla media nazionale, a causa degli scarsi investimenti delle Giunte Regionali precedenti negli anni passati e questo considerando il fatto che nelle università della città lombarde risultano iscritti 304.279 studentesse e studenti, di cui oltre 100mila fuorisede. L’ospedale militare di Baggio con le sue molte strutture ad oggi sottoutilizzate o inutilizzate, insieme a molte altre strutture presenti sul territorio lombardo, si prestano in modo ottimale alla realizzazione di nuovi studentati pubblici.