Intesa tra Coni e Unisannio, presentati i nuovi master in Governance e Management dello sport

A Palazzo San Domenico, in Piazza Guerrazzi a Benevento, è stato firmato, dal rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora, e il Presidente del Comitato Regionale CONI, Sergio Roncelli, il protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della pratica sportiva. Il CONI, impegnato da sempre nella ricerca, formazione e promozione culturale, come spiegato da Roncelli, si dice entusiasta di questo progetto formativo con l’Università.

