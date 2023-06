F1: Sainz, ‘bella qualifica, fatti passi avanti’

Spielberg, 30 giu. – (Adnkronos) – “Buon giro, bella qualifica. Abbiamo fatto dei passi in avanti. Magari non ci aspettavamo di essere così vicini in qualifica, quindi siamo contenti nel complesso”. Così Carlos Sainz dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp d’Austria. “Oggi ci siamo messi in una buona posizione per domenica, quando l’obiettivo sarà salire sul podio con entrambe le vetture -aggiunge Sainz-. Domani sarà un giorno diverso, con meteo diverso e condizioni della pista diverse. Potrebbe cambiare tutto, quindi dovremo mantenere la concentrazione”.