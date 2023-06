F1 Gp Austria 2023, Verstappen pole davanti a Ferrari di Leclerc e Sainz

(Adnkronos) – Max Verstappen con la Red Bull conquista la pole position nel Gp d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, davanti alle Ferrari. Il pilota olandese, campione del mondo e leader iridato, nelle qualifiche precede la rossa del monegasco Charles Leclerc, secondo in griglia. Terzo tempo per la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, che aprirà la seconda fila completata dalla McLaren di Lando Norris.

“Oggi è stato difficile per via dei limiti della pista. Non lo facciamo apposta, ma con queste curve ad alta velocità e girando a velocità così alte è difficile giudicare dove sia la linea bianca con esattezza. Per questo in tanti sono stati puniti per essere andati oltre ai limiti. E’ diventata una lotta per la sopravvivenza. Alla fine abbiamo dovuto gestire e questo in qualifica ti toglie un po’ di gioia. Ma sono comunque contento della pole. Il weekend però sarà molto lungo”, ha detto Verstappen

“Limiti della pista? Qui è sempre complicato. Le macchine sono grandi e pesanti. Giudicare una linea così stretta, a queste velocità, è davvero difficile. Sappiamo che questo weekend è particolare per via del format. Sono contento per la giornata di oggi, ma domani sarà tutto diverso. La macchina è veloce, questo è l’importante”, ha aggiunto il pilota olandese della Red Bull.

“Bella sensazione avere delle qualifiche pulite e tornare di nuovo in prima fila. Le mie sensazioni sono andate migliorando nelle ultime due gare. Poi in Q1 e Q2 ho cercato di costruire il giro da fare poi nel Q3. Sono riuscito a mettere insieme tutto quello che volevo proprio nell’ultimo giro e sono riuscito ad arrivare molto vicino a Max, ma non è bastato. Non ci aspettavamo di essere così vicini alla Red Bull ed è un buon risultato. Ringrazio tutti i ragazzi in fabbrica. Sono solo qualifiche, ma il lavoro che hanno fatto nelle ultime due-tre settimane per portare il pacchetto in anticipo rispetto ai programmi è stato impressionante”, le parole di Leclerc.

“Questo ci ha aiutato ad avere le buone prestazioni viste oggi -ha detto il pilota monegasco della Ferrari-. Ma dobbiamo replicare ancora domani e domenica. Siamo tutti molto vicini, oggi dovevamo mettere tutto insieme e ci siamo riusciti. Il passo era sembrato buono anche a Montreal, ma dobbiamo lavorare sulla costanza. Red Bull per ora è sempre stata più veloce il giorno della gara, ma se potremo metterli in difficoltà lo faremo e saremo contenti”.

Verstappen è stato il più veloce anche nell’unica sessione di prove libere del Gp d’Austria. Il bi-campione del mondo in carica ha girato in 1’05″742 precedendo le due Ferrari di Sainz (1’05″983) e Leclerc (1’06″012). Quarto tempo per l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’06″251).